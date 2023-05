Pagelle Giro d’Italia 2023 | Roglic attende troppo | Thomas granitico | certificato di qualità per Zana

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023)DI OGGIVenerdì 26 maggio, diciannovesima tappa Primoz, 7: davveroattendista lo sloveno. In una tappa del genere non puoi non fare davvero nulla sino a 1700 metri dall’arrivo. Possibile che nessuno dei suoi gregari fosse in grado di instaurare un’andatura sostenuta, magari sin dal Giau? Portandoin carrozza quasi sino al traguardo, pensava veramente di staccarlo con un singolo scatto, magari guadagnando 30? in un colpo solo? Probabilmente le energie sono ormai al lumicino e non poteva fare più di così. Sarebbe comunque bastato poco per andare a riprendere la fuga e conquistare almeno dei secondi di abbuono che, per come si sono messe le cose, potrebbe anche rimpiangere amaramente. Geraint, 9: ...