PA | stipendi come nel privato e aumenti maggiori | i numeri

(Di venerdì 26 maggio 2023) Dopo tre mesi di trattativa, l’Aran ( Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e i sindacati rappresentativi hanno siglato il contratto collettivo nazionale della dirigenza Funzioni centrali per il triennio 2019-21. Lo si apprende da una nota. PA,nelIl contratto riguarda 6.200 dirigenti pubblici e professionisti (medici, avvocati, ecc degli enti pubblici non economici quali Inps, Inail, Aci). Sono previsti incrementi del 3,78%, a cui si possono aggiungere fino allo 0,22%, in base alla disponibilità dell’ente. Buone notizie dunque per il comparto pubblico. Mediamente, infatti, un impiegato o un dirigente della pubblica amministrazione percepisconoin linea a quelli del settore. Non solo: negli ultimi mesi gli ...

Da quattro mesi Alberto Stasi esce dal carcere di Bollate per andare a lavorarecontabile. Il 39enne, che dal dicembre 2015 è recluso per scontare la condanna a 16 anni per l'...suglidel ...Invece, rimaniamo unitisempre. E il mondo intero può vederlo ". Senza dubbio da quando la ... garantendo al governo di avere in cassa la liquidità necessaria per pagare gli, consegnando ...PA,nel privato. Il contratto riguarda 6.200 dirigenti pubblici e professionist i (medici, avvocati, ecc degli enti pubblici non economici quali Inps , Inail, Aci). Sono previsti ...

La sorpresa del posto fisso: per gli statali stipendi come nel privato e maggiori gli aumenti La Stampa

Aumentare gli stipendi, anche attraverso il rinnovo dei contratti, è necessario per mitigare gli effetti dell'inflazione: l'intervista di Money.it al professore Lorenzo Gai.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...