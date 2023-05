Orsi Jj4 e Mj5 | sospesa la sentenza di abbattimento degli fino al 27 giugno

Il Tar di Trento ha sospeso l'ordinanza di abbattimento deglie Mj5 fino al 27 giugno. "La vita degliper ora è salva. Lo scrive la Lav (Lega anti vivisezione), che insieme a Enpa (Ente nazionale protezione animali) e Oipa (Organizzazione ...Leggi Anche Spray anti orso, Ciriani: 'Ok alla legge per fornirlo ai forestali' Leggi Anche, il Tar di Trento sospende il secondo decreto di abbattimento firmato dal presidente Fugatti TI POTREBBE INTERESSAREIl Tar di Trento ha sospeso l'uccisione deglie Mj5 fino al 27 giugno. 'La vita degliper ora è salva', scrive la Lega Anti Vivisezione, che ha presentato ricorso contro le ordinanze di abbattimento con altre associazioni come Enpa ...

Orsi Jj4 e Mj5, il Tar di Trento ne sospende l'abbattimento fino al 27 giugno la Repubblica

