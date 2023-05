Orsi | Fugatti | Il Tar non mette in discussione le decisioni della Provincia

: "Sugliil Tar non mette in discussione le decisioni della Provincia" Il presidente del Trentino commenta il pronunciamento del Tar su Jj4 e Mj5 Video Montato 26 maggio 2023... emessa dal presidente della giunta provinciale di Trento, Maurizio. E questa è ovviamente ... dall'altra rimane il grande problema della gestione deglie anche dei lupi in un Trentino che ...... sia quelli che spingono per l'uccisione degliproblematici, quindi dal presidente della Provincia di Trento Maurizio, sia quelli prodotti dagli animalisti (Enpa, Leidaa e Oipa) a difesa ...

Orsi, Fugatti: «Il Tar dà ragione alla Provincia, motivata la scelta definitiva di abbattere Jj4 e Mj5» l'Adige

Il Tar di Trento ha accolto il ricorso della Lega anti - vivisezione ( Lav ), riguardo al destino dell’orsa Jj4, sospettata principe dell’uccisione di Andrea Papi, il runner 26enne vittima del malaugu ...TRENTO. Sono due i rifugi che hanno dato disponibilità ad accogliere l'orsa Jj4, responsabile dell'uccisione di Andrea Papi e ora rinchiusa nel Centro faunistico del Casteller a Trento. Su di lei, com ...