Orsi a Trento | il Tar sospende l’ordinanza di abbattimento di Jj4 | «La pericolosità non è stata verificata»

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il tribunale amministrativo regionale diha sospesodidell’orsa Jj4. Ieri si è svolta l’udienza davanti al Tar per Jj4 e Mj5. I due plantigradi sono ritenuti responsabili dell’aggressione mortale ad Andrea Papi dello scorso 5 aprile e del ferimento di un escursionista in Val di Rabbi a inizio marzo. L’AdnKronos fa sapere che lo stop all’sarà efficace fino al 27 giugno, termine ultimo per le parti per proporre motivi aggiuntivi, mentre l’udienza di merito èfissata per il 14 dicembre. «La vita degliper ora è salva», sostiene la Lav, che ha presentato ricorso contro le ordinanze dicon altre associazioni come Enpa e Oipa. Le possibilità di trasferirli sono concrete e reali e Lav, si apprende, ...

