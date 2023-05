Orsa Jj4 | il Tar di Trento sospende l' abbattimento | per ora è salva

(Di venerdì 26 maggio 2023) L'Jj4 per il momento è: è stata accolta dal Tar dila domanda cautelare proposta da diverse associazioni animaliste per la sospensione dell'ordinanza didell'animale, ...

Il Tar di Trento ha accolto la domanda cautelare proposta da diverse associazioni animaliste per la sospensione dell'ordinanza di abbattimento dell', ritenuta la responsabile dell'uccisione del runner Andrea Papi avvenuta lo scorso 5 aprile nei boschi di Caldes. Cosa succederà ora all'. Lo stop all'abbattimento, come riportato ...L'per il momento è salva: è stata accolta dal Tar di Trento la domanda cautelare proposta da diverse associazioni animaliste per la sospensione dell'ordinanza di abbattimento dell'animale, ...E' stata accolta dal Tar di Trento la domanda cautelare proposta da diverse associazioni animaliste per la sospensione dell'ordinanza di abbattimento dell', ritenuta responsabile dell' uccisione del runner Andrea Papi avvenuta lo scorso 5 aprile nei boschi di Caldes. Lo stop all'abbattimento sarà efficace fino al 27 giugno, termine ultimo per le ...

Orsa Jj4, il Tar di Trento ne sospende l'abbattimento fino al 27 giugno la Repubblica

Esecuzione sospesa fino al 27 giugno. "La vita degli orsi per ora è salva", scrive la Lav, che ha presentato ricorso contro le ordinanze di abbattimento con altre associazioni ...Il Tar di Trento ha sospeso l'ordinanza sull'occisione degli orsi Jj4 e Mj5. L'abbattimento sospeso fino al 14 dicembre. Così il Tar ha 'salvato' i due orsi ...