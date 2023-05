Orsa JJ4 | il Tar di Trento ha deciso sull' abbattimento dell' animale

Leggi Anche Spray anti orso, Ciriani: 'Ok alla legge per fornirlo ai forestali' Leggi Anche, il Tar di Trento sospende il secondo decreto di abbattimento firmato dal presidente Fugatti L', il 5 aprile, è ritenuta responsabile dell' uccisione del runner di 26 anni Andrea Papi nei boschi del Monte Peller, in Trentino. Catturata nella notte tra il 18 e il 19 aprile , attualmente ...L', il 5 aprile, è ritenuta responsabile dell'uccisione del runner di 26 anni Andrea Papi nei boschi del Monte Peller, in Trentino. Catturata nella notte tra il 18 e il 19 aprile, attualmente ...E' stata accolta dal Tar di Trento la domanda cautelare proposta da diverse associazioni animaliste per la sospensione dell'ordinanza di abbattimento dell'. Lo stop all'abbattimento sarà efficace fino al 27 giugno, termine ultimo per le parti per proporre motivi aggiuntivi, mentre l'udienza di merito è stata fissata per il 14 dicembre. L'...

Orsi Jj4 e Mj5, il Tar di Trento ne sospende l'abbattimento fino al 27 giugno. "La pericolosità non è stata p… la Repubblica

Così il Tar ha ‘salvato’ i due orsi dall’abbattimento. “Il 14 dicembre ci sarà l’udienza di merito del Tar – comunica Lav -. L'abbattimento sospeso fino al 14 dicembre. Il Tar di Trento ha sospeso… Le ...L'orsa Jj4 per il momento è salva: è stata accolta dal Tar di Trento la domanda cautelare proposta da diverse associazioni animaliste per la sospensione dell'ordinanza di abbattimento dell'animale, ...