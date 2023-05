Orsa Jj4 e orso Mj5 | abbattimento sospeso dal Tar di Trento

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il Tar dihal'uccisione degli orsi Jj4 e Mj5 fino al 27 giugno. "La vita degli orsi per ora è salva", scrive la Lega Anti Vivisezione, che ha presentato riccontro le ordinanze dicon altre associazioni come Enpa e Oipa. Le possibilità di trasferirli sono concrete e reali e Lav, si apprende, depositerà l'approfondimento richiesto del progetto per portare in salvo gli animali in un rifugio sicuro, sostenendone interamente le spese. Il 14 dicembre ci sarà l'udienza di merito del Tar, e Lav ritiene che fino a questa data Jj4 e Mj5 non possano essere uccisi.

