Il pubblico ministero Lucia Baldovin ha chiesto la condanna all'ergastolo senza isolamento diurno per Ali Kashim, il giovane di 23 anni imputato diper l'assassino di Robert Trajkovic. Gli avvocati di parte civile, come riporta il sito TriestePrima - hanno chiesto un risarcimento alla famiglia della vittima superiore al milione di euro. ...... in tre patteggiano per lesioni personali (per due degli imputati l'accusa era di tentato, ...2019 tre persone si sarebbero affrontate nella piazza del centro di Macerata e poi in viale..., resistenza a Pubblico ufficiale, lesioni personali stradali, danneggiamento, guida senza patente e fuga in caso di sinistro con feriti. Il 12 settembre scorso, mentre si trovava a...

Omicidio Trieste: chiesto l'ergastolo per Alì Kashim - Friuli V. G. Agenzia ANSA

(ANSA) - TRIESTE, 26 MAG - Il pubblico ministero Lucia Baldovin ha chiesto la condanna all'ergastolo senza isolamento diurno per Ali Kashim, il giovane di 23 anni imputato di omicidio per l'assassino ...TRIESTE - "Un grazie di cuore alla Polizia di Stato. Ora, la nostra speranza è che anche la Magistratura porti a termine il suo dovere". E’ questo l’augurio delle vittime della banda del Rolex, Fabio ...