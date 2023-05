Omicidio – suicidio a Quarto Oggiaro | l’uomo ritrovato nell’appartamento è Luigi Corsini

Secondo quanto accertato dal medico legale, la sua morte risalirebbe almeno a 24 ore prima della scoperta, avvenuta a seguito deldel 51enne Claudio Giannuario, avvenuto nella notte tra il ...AGI - È sempre più fitto il giallo che circonda l'compiuto a Milano nella notte del 22 maggio. È stato finalmente identificato il corpo dell'uomo trovato in un appartamento del palazzo di via Cogne 4 dal quale si è lanciato ...L'ipotesi dell'L'ipotesi dell'si fonda su un dato certo e inconfutabile: quello ... sconfessa la pista iniziale del. Sul corpo di Anica, scrive il Corriere.it , sono state ...

Omicidio-suicidio a Milano, l'ucciso era un uomo scomparso Agenzia ANSA

E' stato identificato l'uomo ucciso a colpi di forbici in un appartamento in via Cogne, a Milano, delitto scoperto il 21 maggio scorso con l'intervento dei carabinieri per il suicidio di un'altra pers ...Ha finalmente un nome l'uomo trovato morto nell'appartamento dove viveva un 51enne che si è tolto la vita il 22 maggio. Ma sul movente del delitto e le ragioni del suicidio è buio fitto ...