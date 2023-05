Omicidio di Garlasco | Stasi tutti i giorni a lavoro fuori dal carcere Ma potrebbe lasciarlo già fra due anni

Da quattro mesi Alberto Stasi, dal dicembre 2015 in carcere a Bollate per scontare la condanna a 16 anni per l'della fidanzata Chiara Poggi del 13 agosto 2007 a(Pavia), esce ogni giorno per andare a lavorare fuori e per poi fare rientro. A darne notizia è oggi il Corriere della Sera, ...Il 39enne è in carcere dal 2015, a seguito della condanna definitiva nel processo per l'della sua giovane fidanzata, avvenuto il 13 agosto del 2007 a. Come molti detenuti recuperati ...Da quattro mesi Alberto Stasi ha un lavoro. Il 39enne, in carcere per l'della fidanzata Chiara Poggi a(Pavia), esce ogni giorno per andare a lavorare fuori e per poi fare rientro. A darne notizia è oggi il Corriere della Sera , spiegando che il 39enne è ...

Delitto di Garlasco, da 4 mesi Alberto Stasi esce dal carcere per ... Fanpage.it

Alberto Stasi ammesso al lavoro esterno: esce ogni giorno dal carcere per fare il contabile. L'obiettivo Risarcire la famiglia Poggi.Il 39enne è in carcere dal 2015, a seguito della condanna definitiva nel processo per l'omicidio della sua giovane fidanzata, avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco. Come molti detenuti recuperati ...