Omicidio Barreca | riaperte le indagini | ma la Dda di Reggio Calabria chiede archiviazione

A quanto apprende la testata Spot and Web, la Procura di Reggio Calabria ha aperto un'indagine sull'di Vincenzoavvenuto il 19 marzo 2002 a Bocale (RC) per mano di Vincenzo Ficara inchiesta durata però appena tre mesi. L'indagine contro ignoti (come risulta da alcuni avvisi di ...Vincenzoè il portiere del civico 56 - 58 di Via de' Bardi. Fra le 0.20 e le 0.30 del 27 ... Nel 1990, dopo l'di Umberto Mormile (Carpiano - MI - , 11 aprile 1990), assume il nome ......Davi che ha pubblicato la notizia dell'arresto del super boss Nirta Prossimo scoop Sull'... la fuga dell'ex pentito Francesco Labate (clan) dal luogo di protezione, ora il clamoroso ...

'NDRANGHETA, OMICIDIO BARRECA: RIAPERTE INDAGINI, DDA ... Telemia

