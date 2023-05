Omaggio alle vittime

(Di venerdì 26 maggio 2023) – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #meloni #emiliaromagna #alluvione #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Venerdì 2 giugno,ore 9.15, il Presidente Mattarella, alla presenza delle più alte cariche Istituzionali, renderàall'Altare della Patria con la deposizione di una corona d'alloro con ...Un sentimento di gratitudine presente anche nel deputato Wilker Barreto, promotore dell', che ha detto di vivere un momento storico, e di ringraziare le religiose "a nome dell'Amazzonia per ...... che custodisce il prestigioso trittico di tele di Caravaggio, dedicatostorie di San Matteo, ... nella giornata del 25 marzo, presso l'Altare della Patria per assistere al ritualedelle ...

Brasile: Stato di Amazonas rende omaggio alle Figlie di Maria ... Servizio Informazione Religiosa

Ieri il Parlamento dello Stato brasiliano di Amazonas (Brasile), a nome della popolazione dello Stato, ha reso omaggio all'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (famiglia salesiana) per il cente ...Per rendere omaggio a Tina Turner, appena scomparsa, Rai Cultura propone un doppio appuntamento, in onda oggi. Si comincia alle 18.30 su Rai Storia con “Tina Turner in Rai”, tre sue partecipazioni a ...