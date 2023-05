Oggi 26 maggio | San Filippo Neri Il suo cuore è oggetto di un miracolo mai visto

(Di venerdì 26 maggio 2023) San: uno dei Santi più amati e invocati dai fedeli per il suoenorme, e non solo metaforicamente. Quello che diventerà l’«Apostolo di Roma» acquisendo la fama di «più romano dei Santi» era in realtà toscano. Per la precisione,nasce a Firenze nel 1515. Figlio di un notaio, ben presto L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... organizzatoda Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro . " Le misure previste dal Decreto Lavoro pubblicato in gazzetta ufficiale il 4, sono solo alcune delle ultime ...Qui il video ufficiale girato da Eleonora Maggioni: Ancora Mezzanotte: Il brano sarà disponibile in radio e negli stores digitali a partire da26. Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte ...La sfida è in programma, venerdì 26alle 20:45 a Marassi. Diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su Dazn, Sky Go e NOW

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 25 maggio 2023 Su Rai 1 è andato in onda Ulisse. Su Rai 2 Greta. Su Rai 3 A mano disarmata. Su Rete 4 Dritto e rovescio.Tutti i sogni ancora in volo è il titolo del suo varietà in due puntate. La prima va in onda stasera, venerdì 26 maggio alle 21,30. La seconda è prevista la settimana prossima, venerdì 2 giugno.