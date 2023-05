Officina con ‘vista’ cimitero | scatta il sequestro

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoe autocarrozzeria, per un valore di 500 mila euro, esercitava in un immobile abusivo e cadente realizzato senza rispettare la fascia di rispetto cimiteriale. Ilè stato effettuato a Baiano, in provincia di Avellino, dai carabinieri forestali di Monteforte Irpino. Nel corso dell’operazione, i militari hanno anche accertato che l’autorizzazione amministrativa all’esercizio delle attività era stata ottenuto attraverso la falsificazione dei dati relativi all’immobile. Tre persone sono state denunciate alla Procura di Avellino per esercizio illecito di attività e falso ideologico. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... suddiviso in 3 sale , ognuna dedicata a un menù diverso: Panzanese, Solociccia edella ... una sola grande protagonista: la carne di manzo , cucinata in modo diversi e servita semprepane ...Abbiamo all'interno della nostra struttura un'specializzata che si occupa anche di trasformazione di veicoli per diversamente abili. In atto ci sono anche diverse collaborazionil'......foto scattate durante l'evento potranno esser postate sui social#automotostorichefe2023. Valido anche per quest'anno il concorso fotografico. (Comunicazione a cura dell'Ufficio stampa...

Con Ford Mobile Service l'officina raggiunge il cliente - Attualità Agenzia ANSA

I Carabinieri della Compagnia di Paternò, nell’ambito di un servizio di contrasto ai reati ambientali, hanno denunciato in stato di libertà per esercizio abusivo della professione, gestione e smaltime ...Dal Pro Shop alla pista: dopo Misano un esaltante "bonus track" al Mugello, per un'altra giornata in sella alla Yamaha R6 GYTR messa a punto dal Pro Shop AutoMaster di Ferrara con un ospite di eccezio ...