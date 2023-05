Zagreb 18:00 DANIMARCA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE19:00 EGITTO PREMIER LEAGUE El Gaish - Al Ahly 19:00 ETIOPIA PREMIER LEAGUE Legetafo Legedadi - Adama City 0 - 0 (*) St. ...Zagreb 18:00 DANIMARCA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE19:00 EGITTO PREMIER LEAGUE El Gaish - Al Ahly 19:00 ETIOPIA PREMIER LEAGUE Legetafo Legedadi - Adama City 14:00 St. George - ...Zagreb - Hajduk Split 19:20 DANIMARCA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE Aalborg -12:00 Lyngby - Midtjylland 14:00 Silkeborg -14:00 DANIMARCA SUPERLIGA - PLAY - OFFS CHAMPIONSHIP ...

Odense BK-AC Horsens (venerdì 26 maggio 2023 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Det er afgørelsens time i Superligaen. I 31. spillerunde, som er den næstsidste i årets sæson, kan flere ting blive afgjort: Herunder bliver du klogere på, hvad der er på spil for hver enkelt superlig ...Björn Wesström er manden i spidsen for OB's genrejsning. Den vigtigste ingrediens er et velfungerende talentarbejde.