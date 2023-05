(Di venerdì 26 maggio 2023) Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha messo l'del Paese in stato di massima allerta e ha ordinato alle unità dell'di avvicinarsi alcon il. La decisione è arrivata dopo che sono scoppiatitra manifestanti e polizia in una città a maggioranza serba...

... oltre alle immagini degli, anche le colonne di blindati delle forze speciali kosovare ... I serbi del nord del Kosovo non riconoscono l'autorita' deisindaci, eletti in un'elezione in cui, ...Tensioni enel nord del Kosovo tra dimostranti di etnia serba e polizia kosovara. Glisono esplosi dopo le proteste dei cittadini di etnia serba che hanno tentato di impedire ai sindaci kosovari neoeletti alle elezioni locali di aprile , boicottate dalla comunità serba, di ...GliIn mattinata incidenti fra dimostranti serbi e polizia kosovara si sono registrati a ...tensione interetnica nel nord del Kosovo è tornata a crescere dopo il giuramento da parte dei...

Nuovi scontri in Kosovo, la Serbia manda l'esercito al confine EuropaToday

