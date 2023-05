L'preliminare in un nuovo procedimento penale contro l'oppositore russo Alexey Navalny, attualmente recluso, si terrà il 31 maggio. Lo riporta il sito della Reuters citando i documenti ufficiali ...... ha già fissato la data dell'nella quale entrerà nel merito e sarà giovedì 14 dicembre quando la Provincia di Trento potrebbe avere un nuovo governatore (elezioni il 22 ottobre) ed una...E l'ex fidanzata, come si conviene di questi tempi, lo scopre sui social dove lacoppia ... La primasi terrà il 21 settembre al tribunale di Cassino.

Nuova udienza preliminare contro Navalny il 31 maggio Espansione TV

Questa mattina il Papa ha cancellato le udienze. Non erano previsti incontri con gruppi ma ... Il ginocchio si stava aggiustando e prima non riusciva a camminare. Ora ho camminato di nuovo. Ci sono ...(ANSA) - ROMA, 26 MAG - L'udienza preliminare in un nuovo procedimento penale contro l'oppositore russo Alexey Navalny, attualmente recluso, si terrà il 31 maggio. Lo riporta il sito della Reuters ...