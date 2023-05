Nuova allerta rossa meteo Rischi sanitari a Conselice

(Di venerdì 26 maggio 2023) AGI - Dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l'numero 72 emessa dall'Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L'per criticità idraulica e gialla per temporali. Fino alla mezzanotte di oggi è in vigore l'71 emessa ieriper criticità idraulica. Nelle prime ore di domani sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura. Sono possibili localizzati incrementi dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua del settore centro-orientale, ancora interessati da criticità idrauliche generate dalle piene precedenti. Permangono condizioni di criticità idraulica ...

Nuovi possibili temporali sulla Lombardia e su Milano dalla serata di venerdì. La Protezione Civile della Lombardia infatti ha diramato un'gialla (ordinaria) fino alla mattina di sabato. In particolare un fronte giunto nella notte tra venerdì e sabato al Nordest si propagherà verso ovest, determinando un avvio di giornata ancora ...

"Permangono condizioni di criticità idraulica rossa nella pianura bolognese, ravennate e forlivese", spiega la Protezione Civile ...La Protezione civile ha valutato per domani sabato 27 maggio una allerta rossa per rischio idraulico in Emilia-Romagna e una allerta gialla in sei ...