Nubifragio nell’Avellinese | in questa guerra meteorologica non si capisce chi sia l’aggressore

(Di venerdì 26 maggio 2023) di Leonardo Botta Ieri un improvvisosi è scatenato a pochi chilometri da casa mia, nel comune di Forino (AV). In tre ore (dall’una alle quattro di pomeriggio) ottanta millimetri d’acqua si sono rovesciati sul comune avellinese: circa il doppio di quanto piove mediamente nell’intero mese di maggio inzona. L’evento si è rivelato del tutto inatteso: nessuna previsione di allerta meteo (né rossa, né arancione, né gialla) era stata diramata dalla Protezione Civile campana (talvolta succede anche questo, i modelli previsionali non sono una scienza esatta). Purtroppo un uomo di 45 anni, Michele, è stato sorpreso dalla piena nel proprio castagneto, mentre cercava di recuperare la propria auto per allontanarsi: non ha fatto in tempo. L’hanno ritrovato poche ore dopo, privo di vita; gli sia lieve la terra. Mentre leggevo la terribile ...