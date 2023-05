(Di venerdì 26 maggio 2023) "Non bisogna prendersela con chi pubblica le notizie a meno che non sia tale da compromettere le indagini", lo ha detto il Ministro della Giustizia, Carlo, intervistato dal direttore dell'ANSA ...

... lo ha detto il Ministro della Giustizia, Carlo, intervistato dal direttore dell'ANSA Luigi ...ha continuato il Ministro che ha ribadito anche l'importanza del progetto deitelematici in ...... potendo solo impedire, se negativa, la partecipazione ad altridell'interessato". La ... il ministro Carloha annunciato l'arrivo delle riforme della giustizia: "Un primo pacchetto di ...Contemporaneamente, in via Arenula un gruppo di vincitori degli ultimiincontrano il ... e sarà, - sottolinea- indipendente e autonomo rispetto agli altri due'. Nel breve saluto ai ...

Nordio: "concorsi telematici per ridurre i tempi di assunzione" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

'Non bisogna prendersela con chi pubblica le notizie a meno chenon sia tale da compromettere le indagini', lo ha detto il Ministro della ...Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è intervenuto nel corso del Festival dell'Economia di Trento illustrando i diversi dossier aperti dal ...