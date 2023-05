Nord Stream | Spiegel | aumentano le tracce che portano a Kiev

Nelle indagini sulle esplosioni dei gasdotti, aumentano le tracce che conducono all'Ucraina. È quello che scrive der Spiegel, in un'anticipazione del numero del prossimo weekend, in cui si citano dettagli emersi dalle investigazioni ...... Svezia e Danimarca per protestare contro 'la completa mancanza di risultati' dell'inchiesta sul sabotaggio dei gasdotti di. Volodymyr Zelensky, l'intervista: 'Si rischia la terza. guerra ...Also, according to US officials, the Ukrainian side may be responsible for the murders of Daria Dugina and Vladlen Tatarsky, as well as the explosion of thegas pipeline. The EU is ...

Nelle indagini sulle esplosioni dei gasdotti Nord Stream, aumentano le tracce che conducono all'Ucraina. (ANSA)