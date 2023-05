Non solo Di Maio | anche Bonafede e Taverna si riciclano | dove li piazzano

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il protocollo è chiaro. Era chiaro: due mandati e poi a casa. Perché «la politica non è un mestiere», ma un servizio. E lo può fare chiunque. A turno. Questa era l'utopia di Gianroberto Casaleggio. Sulla quale era poggiato l'architrave del Movimento 5 Stelle degli esordi. Un non-partito che non aveva bisogno di avere una classe dirigente, un vertice, ma una organizzazione orizzontale: il famoso «uno vale uno». Poi, si sa, dall'intuizione alla messa in pratica qualcosa si rompe sempre. E si è rotto, infatti. L'ideologo non aveva messo in conto i bisogni dei suoi parlamentari-cyborg. Li immaginava senza voce, senza aspettative, senza ambizioni. E invece. In più mettici la seduzione che esercita il Palazzo. Quel poco (o tanto) di esercizio del potere. Il mensile a cinque zeri per chi, fino a poco prima, aveva un 730 da accattonaggio molesto. Risultato: chi ha provato il gusto della ...