Non chiamatelo maltempo | l’alluvione in Emilia Romagna è una conseguenza della crisi climatica

(Di venerdì 26 maggio 2023) Le forti piogge ine nelle Marche hanno provocato allagamenti in varie città. Più di ventimila le persone evacuate, almeno quattordici i morti. Decine di fiumi sono esondati, sommergendo auto, garage e attività commerciali. Si sono registrate più di 305 frane e centinaia di strade sono state interrotte. Chi si è rifugiato sui tetti, nella notte, ha gridato aiuto. Dopo due settimane, è di nuovo allerta meteo in un territorio antropizzato e indurito da mesi di siccità, che non è riuscito ad assorbire quantità significative d’acqua, contribuendo a rendereancora più distruttiva. I giornali avrebbero dovuto parlare di cementificazione e, eppure molte testate si sono limitate a bollare la notizia come “”. Il termine è inesatto perché quello ...

- - >pigiama Se il fascino del pigiama palazzo ha conquistato icone di stile come Jacky Kennedy e la papessa della moda Diana Vreeland (che gli diede il suo nome) un motivo c'è. Ed è ...Altre storie di Vanity Fair che ti potrebbero interessare: Emilia - Romagna e Marche:solo maltempo Le immagini dell'alluvione nelle Marche, "All'improvviso un muro d'acqua" Italia, il ...Virginia Raffaelel'ho più sentita" di Mario Manca Che rapporti ci sono (davvero) tra Camilla e Kate Middleton di Roberta Mercuri Virginio: "Sono gay macoming out" di Gaspare ...

Virginio: «Sono gay ma non chiamatelo coming out» Vanity Fair Italia

Come abbinare i pantaloni con elastico in vita stile pigiama I segreti per renderli eleganti dalle passerelle, per look estivi chic retrò.La neo associazione racchiude gruppi politici e del terzo settore che al primo turno delle comunali 2019 erano in formazioni distinte ...