Non c’è pace per Jacobs | l’azzurro rimanda il debutto stagionale I motivi

(Di venerdì 26 maggio 2023) Avrebbe dovuto scendere in pista domenica a Rabat Domenica Marcellera atteso all’esordio. A Rabat, l’oro olimpico nei 100 metri era chiamato a scendere in pista per la prima gara all’aperto e per il confronto con il rivale, campione del mondo, Fred Kerley. Nulla da fare, invece, e tuttoto. A renderlo noto lui stesso tramite i canali Fidal. “Sono costretto a saltare ilsui 100 metri e il primo confronto di quest’anno con Kerley a Rabat, a cui tenevo moltissimo, a causa di un leggero blocco lombo-sacrale che conto di risolvere al più presto. Non è un infortunio, è solo il risultato di un falso appoggio, che però mi impedisce di gareggiare in Marocco. Tecnicamente mi sento in forma e pronto a fare una bella stagione all’aperto. La sfida è solota”. In queste ...