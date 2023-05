Non annunziavano addii

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ognuno decide per sé e del proprio lavoro, e poter scegliere tempi e modi dell’uscita di scena (provvisoria, ça va sans dire) è un meritato privilegio. Però leggere le motivazioni addotte da Lucia Annunziata per dire addio alla Rai e al suo programma quasi ventennale lascia, diciamo così, per fairplay, perplessi: “Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale… Vi arrivo perché non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai”. Solitamente un professionista che abbia un contratto con un’azienda non si permette, e non sta a perdere tempo, di sindacare quello che l’azienda e il suo azionista di riferimento (Annunziata sa bene chi sia, perché il conduttore è un fingitore, direbbe Pessoa) decide di fare. In ogni caso non è una cacciata, checché ne riesca a ciarlare ...