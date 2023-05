No | Regno Unito e Ue non danno la cittadinanza a chi si unisce all’esercito ucraino 

Leggi su facta.news

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il 22 maggio 2023 è stato pubblicato su Facebook lo screenshot di un presunto messaggio in inglese su Adzuna, un motore di ricerca per annunci di lavoro di una società con sede a Londra. Nel messaggio si parla dell’offerta di un posto di lavoro per «cittadini del Medio Oriente e del Nord Africa» come «specialisti militari con buona salute e stabilità psicologica» a sostegno dell’esercito ucraino. «Dopo la scadenza del contratto e la verifica del rispetto dei requisiti, viene garantita laaccelerata nelo nell’Ue», si legga ancora nell’annuncio, che fornisce un indirizzo email da contattare: «eu.citizen.programme@gmail.com». Lo screenshot è accompagnato da questo commento: «Per la controffensiva ucraina, cercano mercenari in Medio Oriente e Nord Africa. In cambio offrono la...