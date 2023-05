No! Il video di un “pesce gigante” ripreso a Bologna durante l’alluvione non è reale

(Di venerdì 26 maggio 2023) Continua a generare disinformazione la tragica alluvione che ha colpito la Regione Emilia-Romagna. Avevamo già esaminato il caso della presunta foto ritraente il cavalcavia presso l’autostrada-Padova nei pressi di Occhiobello, al confine tra Veneto ed Emilia Romagna, così come avevamo smentito il complotto sulla diga di Ridracoli. Adesso è il turno di uno stranoche mostra un maiale e un grossotrascinati via dalla corrente. Per chi ha fretta: Circola unin cui un maiale e uncondividono le acque di un fangoso fiume in piena. Ilviene attribuito alle inondazioni che hanno colpito l’Emilia Romagna nel mese di maggio 2023. Ilè in realtà un fotomontaggio di due diverse clip girate probabilmente nel Sud Est ...

Adesso è il turno di uno stranoche mostra un maiale e un grosso pesce trascinati via dalla corrente. Per chi ha ...Catania, 26 maggio 2023 "Abbiamo rotto un sacco di tabù in questa nazione, signori, ma che qualcuno si aspettava che io avrei fatto il presidente del Consiglio", le parole di Giorgia Meloni a Catania per sostenere il candidato del centrodestra, Enrico Trantino, alle amministrative. / Fb MeloniFrancisco, que a 13 de maio recebeuVaticano o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitiu que Kiev 'não sonha tanto com mediações' da Santa Sé, mas apostapapel da Igreja Católica em ...

No! Il video di un "pesce gigante" ripreso a Bologna durante l ... Open

L'influencer conosciuta come la 'prof del corsivo' ha scatenato le polemiche con un video in risposta agli hater che l'attaccavano per la sua carriera sui social ...Negli ultimi giorni sono circolate alcune teorie del complotto sulla diga di Ridracoli, in provincia di Forlì-Cesena, e immagini deepfake del presidente Stefano Bonaccini. Non c'è niente di vero ...