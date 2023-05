Nina Moric in ospedale | sta male | “L’ora più buia della mia vita” che succede? FOTO

(Di venerdì 26 maggio 2023) In queste oreha generato molta preoccupazione per i suoi fan in quanto ha pubblicato dellein cui è apparsa in. La donna ha dei problemi di salute che l’hanno portata ad un ricovero ospedalieri. La moè stata piuttosto vaga nel parlare dei suoi problemi di salute e la cosa L'articolo proviene da KontroKultura.

in ospedale dopo il lungo silenzio, le frasi misteriose spaventano i fan: 'L'ora più buia...' Federico Fashion Style ricoverato in ospedale per un 'crollo': 'Vi dirò tutto, rimarrete ...è stata ricoverata in ospedale . Dopo settimane di silenzio sui social, l'ex compagna di Fabrizio Corona è riapparsa, mostrandosi però allettata in reparto. Non è chiaro cosa sia successo, ...Le ultime storie pubblicate dasu Instagram stanno facendo preoccupare i suoi fan. Dopo mesi di assenza dai social network, la modella croata è tornata a mostrarsi ai suoi follower da un letto di ospedale, dove sarebbe ...

Nina Moric ricoverata in ospedale: “L’ora più buia” Il Fatto Quotidiano

Stiamo parlando di Nina Moric che per sette mesi sembrava sparita nel nulla ma nelle ultime ore è riapparsa su Instagram con una serie di Stories che hanno messo i fan in agitazione. La modella croata ...Nina Moric è stata ricoverata in ospedale. Dopo settimane di silenzio sui social, l'ex compagna di Fabrizio Corona è riapparsa, mostrandosi però allettata in reparto. Non è chiaro cosa sia successo, ...