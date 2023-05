Nina Moric in ospedale appare dopo un lungo silenzio le frasi misteriose spaventano i fan

(Di venerdì 26 maggio 2023)da settimane non appariva sui social e negli ultimi tempi è sembrata essere sempre molto triste e in stato confusionale.è stata ricoverata insettimane disui social, laè riapparsa, mostrandosi però allettata in reparto. Non è chiaro cosa sia successo, lasembra essere fuori pericolo,

Paura perche si trova ricoverata in ospedale. Sui social le foto e le parole che tengono in ansia i fan. Cosa sta succedendo ain queste ore Non è dato saperlo, ancora, ma le foto ...Cristina Scuccia e Gian Maria Sainato, la cotta all'Isola: 'Lei ricambia, ma non vuole fare niente davanti alle telecamere'in ospedale dopo il lungo silenzio, le frasi misteriose ...Cristina Scuccia e Gian Maria Sainato, la cotta all'Isola: 'Lei ricambia, ma non vuole fare niente davanti alle telecamere'in ospedale dopo il lungo silenzio, le frasi misteriose ...

"Nell'ora più buia...". Nina Moric ricoverata in ospedale ilGiornale.it

Paura per Nina Moric che si trova ricoverata in ospedale. Sui social le foto e le parole che tengono in ansia i fan.La produzione di Uomini e Donne starebbe già a lavoro sulla prossima stagione del programma nonostante sia finito da pochi giorni e con anticipo rispetto alle precedenti edizioni. Sembra ...