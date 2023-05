Nikita rompe il silenzio | “Non capisco l’uscita di Cristopher Helena non si aspettava una cosa”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 26 maggio 2023) Dopo l’ospitata a L’Isola dei famosiPelizon è tornata sulle ore trascorse in Honduras:è accaduto Poche ore sono bastate aPelizon per farsi un’idea dell’esperienza a L’Isola dei famosi. La modella originaria di Trieste ha commentato il breve lasso di tempo trascorso in Honduras, dove è approdata per fare una sorpresa all’amicaPrestes, che tutto sitranne che poter incontrare la sua amica sull’isola sudamericana. Il motivo è stato svelato dalla Pelizon, dopo che qualche critica social ha messo in dubbio anche l’amicizia tra le due ex concorrenti di Pechino Express. Intervenuta in una storia Instagram, la vincitrice del GF Vip 7 ha svelato: “Perchénon sidi vedermi? Per cause contrattuali precedenti era convinta ...