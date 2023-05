Neuralink | via libera a test sull’uomo per i chip di Elon Musk nel cervello

(Di venerdì 26 maggio 2023) (Adnkronos) –, la società che sviluppa l’interfaccia-macchina di, ha ricevuto l’approvazione dalla Food and Drug Administration (Fda) statunitense per condurre il suo primo studio clinico. “E’ il risultato della collaborazione con la Fda e rappresenta un importante primo passo che un giorno consentirà alla nostra tecnologia di aiutare molte persone”, ha twittato la società.ha affermato che il reclutamento per la sua sperimentazione clinica “non è ancora aperto”. La Fda non ha commentato la sperimentazione. E la portata della sperimentazione approvata non è ancora nota.è stata fondata nel 2016 e finanziata principalmente daper sviluppare un nuovo tipo di tecnologia di interfaccia tra ...

Usa,libera a. I chip nel cervello saranno presto realtà La start - updi Elon Musk ha annunciato di aver ottenuto dalla Fda (Food and Drug Administration, l'ente regolatorio ..., azienda di Elon Musk, ha ottenuto illibera dalla Food and drugs administration per eseguire test clinici sull'uomo. Attualmente la start up sta lavorando a un'interfaccia cervello - ...ha annunciato che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha dato illibera al suo primo studio clinico sull'uomo , un primo passo fondamentale dopo le precedenti lotte per ...

Usa, via libera a Neuralink di Musk ai test sugli impianti cerebrali nell’uomo Corriere della Sera

Dopo essere stata respinta all'inizio del 2022, l'iniziativa di Elon Musk sull'impianto cerebrale, Neuralink, è finalmente riuscita a ottenere l'approvazione della FDA. Grazie a questo passo, la strad ...Neuralink, la società che sviluppa l'interfaccia cervello-macchina di Elon Musk, ha ricevuto l'approvazione dalla Food and Drug Administration (Fda) statunitense per condurre il suo primo studio ...