Neuralink potrà provare la sua interfaccia cervello-computer sull’uomo

Come chiarito ancora da Musk, le prime due applicazioni del microchipriguarderanno il ripristino della vista e l'abilitazione al movimento dei muscoli nelle persone che non possono farlo. '......modo la nostra tecnologiaun giorno aiutare molte persone. Le assunzioni per le sperimentazioni cliniche non sono ancora aperte', ha dichiarato la start up su Twitter. La storia...La società di Elon Musk che sviluppa impianti per far comunicare cervello e computer dice di avere l'autorizzazione per gli Stati ...

La startup Neuralink di Musk potrà testare gli impianti cerebrali nell’uomo RaiNews