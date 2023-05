(Di venerdì 26 maggio 2023) La start-updiha annunciato di aver ottenuto dalla Fda (la Food and Drug Administration, l’ente regolatorio statunitense in tema di salute pubblica, ndr) l’autorizzazione a dare il via ai test per impiantarenel cervello umano. «Si tratta di un primo passo importante. Che consentirà un giorno alla nostra tecnologia di aiutare molte persone», ha annunciato l’azienda californiana sul proprio account Twitter. Specificando però che “i trial” non sono ancora cominciati. Ma a cosa serve? L’obiettivo è quello di utilizzare deinel cervello umano per trattare condizioni come la paralisi o la cecità. E per aiutare persone disabili a utilizzare computer e svariate tecnologie attraverso gli impulsi cerebrali, trasmettendo informazioni ai dispositivi ...

Neuralink, ok ai testi clinici sugli esseri umani per i chip di Elon Musk Open

