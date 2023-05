Nell' Ucraina occupata | Così ci impongono il passaporto russo

(Di venerdì 26 maggio 2023) Passaporti russi imposti agli ucrainie aree occupate, con minacce e per necessità. Sono tante le storie di cittadini come Victoria, fermata per strada a Zaporizhzhia e spinta a procurarsi un ...

26 mag 11:59 Kiev: "Quattro dispersi'attacco a Dnipro" Quattro persone risultano disperse in seguito all'attacco russo sulla cittàdi Dnipro. Lo scrive su Telegram il commissario ucraino ...Le persone hanno vissuto più di 30 anni in, l'le ha nutrite, ha dato ai loro figli istruzione e lavoro". "Se non fosse stato per il bisogno di ottenere l'auto e la casa, non avrei mai ...... 8 milioni sparsi per l'Europa e 5 milioni sparsi'interno del Paese. Questi sfollati ci dicono ... Il tentativo dell'invasione russa di piegare l'ha condotto a uno specie di stallo che ...

F-16 all'Ucraina: l'ennesimo autogol dell'Europa e il possibile ruolo dell'Italia – Analisi Difesa Analisi Difesa

Zaporizhzhia (Ucraina), 26 mag. (askanews) - Passaporti russi imposti agli ucraini nelle aree occupate, con minacce e per necessità. Sono tante le storie di cittadini come Victoria, fermata per strada ...È ancora buio fitto sulle responsabilità del sabotaggio dal gasdotto sottomarino Nord Stream che collega Russia e Germania, con una capacità complessiva di oltre 100 miliardi di metri cubi l’anno. Tut ...