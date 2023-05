Nebuloni | «Gasperini non hai mai vinto solo a San Siro | ci proverà»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 26 maggio 2023) Domani sera, sabato 27 maggio, è prevista a Sanalle ore 20:45 la sfida tra Inter e Atalanta (vedi articolo). Come riferito da Massimilianoa Sky Sport,a vincere perché gli manca battere una biga San. OBIETTIVO VITTORIA ? Il giornalista Massimiliano, a Sky Sport nel corso del programma “Il Calcio è Servito”, ha fatto sapere in vista di Inter-Atalanta che: «A Gian Pieromanca vincerea San. E cia vincere questa volta contro l’Inter. Intanto l’obiettivo di rientrare in Europa è stato centrato. Questo ha alleggerito il clima pesante delle ultime settimane dovuto agli infortuni. I 90’ con l’Inter e i successivi con il Monza ...