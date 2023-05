NBA | risultati della notte 26 maggio | playoff | Boston domina Miami e allunga la serie

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023) Nellaitaliana di oggi è giocata una partita deistagione 2022-2023 di NBA . In campoCeltics eHeat, impegnati in gara-5 delle finali di conference. Andiamo a scoprire come è andata a finire. Chi aveva dati ormai per morti iCeltics deve velocemente ricredersi, perché Tatum e compagni non hanno ancora intenzione di alzare bandiera bianca e dopo i 3 ko consecutivi questaè arrivata la seconda vittoria nellacontro iHeat, sconfitti con un netto 110-97. Punteggio che rispecchia solo in parte il dominio diquesta, con i Celtics sempre in vantaggio, capaci di volare fino sul +20 già nel primo tempo e arrivare a +24 a inizio ultimo ...