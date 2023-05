Nba | Boston - Miami gara - 5 110 - 97 | highlights

Gli highlights della vittoria 110 - 97 deiCeltics sui Miami Heat in gara - 5 delle Eastern Conference ...Il recap della partitadella notte, la vittoria 110 - 97 deiCeltics sui Miami Heat in gara - 5 delle Eastern Conference Finals (serie ora sul 3 - ......classificati in regular season da ottavi e sarebbero gli unici insieme ai New York Knicks del 1999 a raggiungere le finalida quella posizione qualora dovessero eliminare i Celtics.- ...

Playoff NBA, Boston travolge Miami e accorcia le distanze: la serie va a gara-6

Boston, 26 mag. – (Adnkronos) – Boston vince in casa per 110-97 contro Miami in gara-5 della finale della Eastern Conference Nba accorciando ulteriormente nella serie che ora vede gli Heat avanti 3-2.NBA - E' ufficialmente iniziata la post season 2022-23, la fase più calda della stagione, quella conclusiva, che porta alla conquista del titolo di campione.