... depositato alla Camera al decreto Pa, che prevede che "negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni il termine 'razza' è sostituito dal seguente ''". In Commissioni ...Finisce in tragedia la vacanza per un 74enne diolandese . L'uomo, insieme alla famiglia e agli amici, aveva deciso di trascorrere ... Sulsono giunti i sanitari del 118, i carabinieri ......ad una discoteca alassina sono state identificate due lavoratrici irregolari diucraina ... Sulsono intervenuti i soccorsi medici e il 112. E' […] Cronaca In Primo Piano ...

'Nazionalità' al posto di 'razza' negli atti pubblici, ok in arrivo Adnkronos