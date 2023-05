Napoli | una riflessione per il post-Spalletti | da Italiano a Luis Enrique ecco da chi ripartire

(Di venerdì 26 maggio 2023) Con il probabile addio didopo la grande cavalcata delalla conquista di uno storico scudetto, tanti sono stati i nomi di diversi allenatori accostati alla panchina dello Stadio Diego Armando Maradona in qualità di sostituti di Luciano, Benitez, Gasperini ed Allegri sono i nomi più in voga al momento, alcuni sembrano più adatti di altri per stile di gioco e DNA calcistico che, come la storia insegna, è sempre fondamentale nella scelta di un nuovo tecnico. LucianoRiguardo la questione DNA quello del, sin dal momento del suo ritorno in Serie A è sempre stato legato ad un calcio che bada alla forma più che alla sostanza. Il modo di fare calcio degli azzurri è sempre stato ...

...tatuatore Valentino Russo sul suo profilo Instagram in cui si vede il mister campione d'Italia mentre si fa incidere il logo dele, sotto, lo scudetto col numero 3 sul braccio sinistro....Anastasia (Na), avvenuta mercoledì, in cui è rimasta ferita alla testabambina di 10 anni, attualmente ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Pediatrico Santobono di. Nella ......tecnici e normativi e che metteranno in risalto le sperimentazioni portate avanti in autonomia dalla 5G Academy dell'Università die da OpNet, in prima linea nello sviluppo diRete 5G 3GPP ...

Napoli: una sala in questura per Mario Bignone, cacciatore di superlatitanti ilmattino.it

Il primo impegno per il Bologna si chiama Roma e per Thiago Motta c’è il confronto con il vecchio ‘maestro’ José Mourinho: “E’ una persona fantastica, ... Ai microfoni di TMW Radio, Alessio ...Luciano Spalletti e il Napoli si lasceranno a fine stagione dopo una storia d’amore intesa e bella, durata per due stagioni e che è culminata con lo Scudetto riportato in Campania dopo 33 anni ...