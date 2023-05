Napoli | truffa da 480mila euro su case di lusso Nei guai avvocatessa e marito

(Di venerdì 26 maggio 2023) Chiaia, via Toledo, perfino Roccaraso. Una notadiproponeva affari clamorosi ai propri clienti millantando conoscenze importanti per le procedure concorsuali destinate all’assegnazione di beni immobili. Peccato, però, che si trattasse solo di clamorose truffe., finte vendite didi: arrestati notae suoA indagare sul raggiro la L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

... emesso dal gip del Tribunale disu richiesta della Procura partenopea, nei confronti di un avvocato del foro die del suo coniuge , la prima indagata per il delitto di...... emesso dal gip del Tribunale disu richiesta della Procura partenopea, nei confronti di un avvocato del foro die del suo coniuge, la prima indagata per il delitto dicontinuata ......tra Vitinia e Acilia Due giovanissimi e ladel nipote rapito a Vitinia Traditi dalla sicurezza di passare inosservati, due giovani di 19 e 20 anni entrambi residenti nella provincia di, ...

La Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Isernia riferisce di aver ricevuto ultimamente numerose segnalazioni di una nuova tipologia di frode che colpisce soprattutto ...Una variante della truffa del finto nipote. Una pantomima più allarmante, con due giovani che hanno raggirato un'anziana spacciandosi per due criminali che avevano sequestrato il nipote, per il cui ri ...