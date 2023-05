Napoli | su Luis Enrique c'è anche il PSG

(Di venerdì 26 maggio 2023) Non c'è solo ilsulle tracce di. Come si legge sul Corriere dello Sport, l'ex ct della Spagna interessa pure...

(Photo by JAVIER SORIANO / AFP) Alfredo Pedullà scrive diEnrique al. Un contatto è avvenuto, grazie a Walter Sabatini, ex direttore sportivo di Roma e Salernitana che ha fatto da ...La prima pagina del Corriere dello Sport è invece dedicata aled alle situazioni riguardanti ... Il sogno èEnrique. Infine, Tuttusport titola 'pressione al Max'. La società si aspetta un ...... Rafael Benitez La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla pista spagnola per la successione sulla panchina delnel post - Spalletti. De Laurentiis ha in cima alla lista dei suoi desideri...

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli Luis Enrique il primo nome della lista ilmattino.it

Il fatto che il Psg si sia inserito nella corsa a Luis Enrique, scrive il Corriere dello Sport, un po’ turba il Napoli ...Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i due profili più seguiti dal Napoli come sostituto di Luciano Spalletti, allenatore azzurro, sarebbero quelli di Luis Enrique e Rafa Benitez: "La ...