Napoli | su Luis Enrique c' è anche il Psg | gli altri nomi e gli obiettivi di mercato

(Di venerdì 26 maggio 2023) Secondo la Gazzetta dello Sport i contatti con l'ex c.t. della Spagna sono già avviati da tempo,sarebbe attratto dall'idea di tornare in Italia dopo la deludente stagione vissuta con la ...

La corte del Psg aEnrique: le alternative delEnrique, però, resta un allenatore appartenente all'élite del calcio internazionale e diversi club, oltre al, sono interessati ...Totti dichiara: "Mi piacerebbe vedereEnrique a, è decisamente un tecnico da. Mi piace, lo stimo e penso che possa fare bene. E' una brava persona, umile, disponibile e ha fatto la ...Il toto nomi per la panchina deldella prossima stagione si sprecano. Al momento sembra che il nome più accreditato sia quello diEnrique, ex commissario tecnico della Spagna. Ma non è il ...

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli Luis Enrique il primo nome della lista ilmattino.it

Il presidente sta gettando le basi della prossima stagione, lavorando ad un potenziale, ennesimo, grande colpo.De Laurentiis ha avuto un avvicinamento con Luis Enrique con tanto di offerta che si paventa possa essere di 10 milioni per due anni ...