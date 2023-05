Napoli | Spalletti verso la volata finale | a caccia di record contro il Bologna

(Di venerdì 26 maggio 2023) Si fa fatica a restare concentrati mentre la voglia di festeggiare continua in attesa del 4 giugno quando tutta la città metropolitana sarà protagonista. E si fa fatica a restare concentrati anche in attesa di conoscere quale sarà il successore di Lucianoche lascia un testimone di prestigio, di lusso, ma anche scomodo che potrebbe scottare l’eroe che lo raccoglierà. Intanto, domenica ailscenderà in campo con l’obiettivo di centrare una vittoria per tentare l’assalto all’ultimodella stagione che ancora appartiene a Maurizio Sarri. LucianoNovantadue punti sotto tiro che ilpuò raggiungere se prevarrà l’orgoglio dei campioni che domenica scorsa hanno annientato un’Inter finalista in Champions League. Mercoledì scorso, una cena ...

Al momento Schouten e Dominguez restano i favoriti, Ndombelé cerca una maglia Reduce dal successo sull'Inter con i titolarissimi in campo, Lucianopuò tornare (forse) a ruotare per ...Ferrara, è rimasto sorpreso per come è finita la stagione, quindi con l'addio di"Io faccio parte di questo mondo da diversi anni, non rimango sorpreso per l'addio di Luciano dal. ...ci ha pensato, ha ritenuto Luis Enrique il successore ideale per assorbire la separazione di, ha riflettuto sulla sua passione per il tridente, sulla sua natura sfrontata, pure ...

Del Genio su Spalletti: "Se il problema è stato Empoli-Napoli perché va via ora" Tutto Napoli

Dubbi sul futuro di Kim Min-jae. Un noto programma coreano ha voluto investigare chiedendo delucidazioni proprio al difensore del Napoli.Giuseppe Incocciati, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a 'Marte Sport Live' su Radio Marte: "Tutti siamo dispiaciuti dell'addio di Spalletti, perché siamo ancora freschi dell'impresa del Napoli, ...