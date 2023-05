Napoli | Spalletti come Pioli | il tatuaggio storico per festeggiare lo scudetto FOTO

(Di venerdì 26 maggio 2023) Una stagione indimenticabile per ile anche per Luciano. Dopo 33 anni è tornato loai piedi del Vesuvio in...

Un'impresa storica per la squadra die per tutta una città e un popolo, raccontata da Nicola Lo Conte, nostro redattore qui su Calciomercato.it, nel libro '. Bello e impossibile' per ...E i risultati conseguiti sono solo un dettaglio, se si pensa che il tecnico neo campione d'Italiadirà addio al. Altri che potrebbero portare a casa trofei molto importanti, da ...Lo scudetto è per sempre. Nel cuore e sulla pelle. L'allenatore delLucianoha deciso di tatuarsi la vittoria del tricolore con un bellissimo disegno sul braccio sinistro. C'è lo stemma dele il tre in nero sul tricolore. Non solo: il tecnico ...

Tatuaggio Spalletti Scudetto Napoli, il tecnico toscano lo mostra con orgoglio! CalcioNapoli24

Un logo azzurro e lo scudetto tricolore con il numero 3. Luciano Spalletti si tatua la grande vittoria di questa stagione sulla pelle, un enorme disegno per Napoli sull'avambraccio sinistro per non ...Valentino Russo, il tatuatore di Luciano Spalletti, ha scritto un post sui social: "La maggior parte delle volte non ho nemmeno il tempo di pensare a quello che sto facendo e dove sto arrivando..! Mi ...