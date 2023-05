Napoli Pizza Village | dal 16 al 25 giugno Rtl 102 5 in diretta da Napoli

(Di venerdì 26 maggio 2023)– Conto alla rovescia per l’RTL 102.5. RTL 102.5 è la radio ufficiale dell’attesissimo appuntamento, che si terrà alla Mostra d’Oltremare didal 16 al 25. Il gruppo RTL 102.5 sarà presente acon il suo truck, da dove andranno in onda, in, “W l’Italia” e “Protagonisti”. Aarriverà una squadra composta di conduttori, giornalisti e dal reparto social per rendere unico un evento attesissimo da migliaia di napoletani e non solo. Dasarà inanche Radio Zeta – punto di riferimento dei giovani – e non mancheranno collegamenti con ...

... 'Vedere la stessa immagine di cibo per 30 volte' Dove si mangia meglio nel mondo Firenze al primo posto, poi Roma,e Milano. Tutte le italiane e le altre Lanel testamento L'idea della ...(via Ponte di Tappia 94,) Sofìa pala e a taglio Pizze a taglio e alla pala con tanti gusti differenti. Possibilità di sedersi sia all'interno che all'esterno. Da non perdere oltre alla ...Dal 16 al 25 giugno la kermesse con 34 pizzerie, concerti live, aree di intrattenimento per adulti e bambini, incontri enogastronomici. Il sindaco Manfredi: "Sarà una bellissima ...

Napoli Pizza Village 2023, programma: data, ospiti, cantanti Vesuvio Live

Dopo via Foria, il pizzaiolo Mauro Espedito inaugura il nuovo locale dove propone il suo innovativo format in una delle strade in cui la tradizione è più radicata nell’enogastronomia. In menu pizze da ...È stata presentata l’undicesima edizione del Pizza Village Napoli, in programma dal 16 al 25 giugno nella città partenopea.