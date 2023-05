Napoli | Kim tra clausola e assist Champions per il Manchester United

...se uno o due pezzi pregiati - leggasie Osimhen - dovessero essere venduti, Italiano avrebbe comunque in mano la squadra più forte che gli sia capitata e potrebbe stupire. In attesa che il...Motta(4 - 3 - 3): Meret; Bereszynski, Rrahmani,, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti(4 - 3 - 3): Meret; Bereszynski, Rrahmani,, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. TOP: Arnautovic vuole chiudere in bellezza! Osimhen e Raspadori ...

Aurelio De Laurentiis può piacere o meno, ma gli va riconosciuto un indubbio merito: quello di mantenere sempre le promesse.Dopo il rinnovo di Stanislav Lobokta, il Napoli sta per ufficializzare anche il prolungamento ... Il classe ’94 è stato uno dei protagonisti dello scudetto degli azzurri, formando con Kim una delle ...