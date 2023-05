Napoli | i tifosi incitano Spalletti e De Laurentiis risponde così

- Festa continua aper il terzo scudetto da poco conquistato e non fa eccezione un tifoso vip come Gigi D'Alessio , protagonista oggi (venerdì 26 maggio) con il suo concerto a Piazza Plebiscito che lo ha visto ......i neroverdi sfideranno la Fiorentina mentre la Samp affronterà i neo campioni d'Italia del. ... prima del match oltre 10.000si sono riuniti sotto la sede e si sono recati allo stadio per ...Una squadra da ricostruire: non completamente. L'addio di Luciano Spalletti e quello più che probabile di Cristiano Giuntoli hanno già messo in allarme idel. La vittoria del terzo scudetto nella storia del club non arriva senza qualche notizia negativa come la scelta dell'allenatore toscano di fare un passo indietro. E nelle prossime ...

Clamoroso a Bergamo: tifosi sulla gru per strappare la bandiera del Napoli! VIDEO CalcioNapoli24

Dal palco del concerto di Gigi D'Alessio in Piazza del Plebiscito il presidente ha replicato al pubblico che invocava il nome del tecnico: cos'ha detto ...Un video che in poche ore ha fatto il giro di tutti i social, scatenando il dibattito tra tifosi del Napoli e quelli delle squadre rivali. Siamo a Bergamo ...