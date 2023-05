Napoli Club Bologna | festa Scudetto con il sostegno agli alluvionati

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSarà una vigilia speciale di, nel segno della passione per i colori azzurri ma ancor di più nel segno dell’impegno civile e della solidarietà per le vittime dell’alluvione che ha colpito pesantemente la Romagna. Ilha organizzato un triplice evento per domani, sabato 27 maggio, per celebrare il terzodelma anche per sostenere chi ne ha bisogno. La serata inizierà alle ore 18 con il Premio Impegno Civile “Michele Ammendola” che quest’anno è stato assegnato, dalla commissione, a Carmela Manco, presidente dell’associazione “Figli In Famiglia” di San Giovanni a Teduccio, a, La presidente è da sempre impegnata nell’aiutare ragazzi in difficoltà con molteplici progetti, ...