Napoli | ADL pensa al ritorno di Benitez per puntare alla vittoria della UEFA Champions League

(Di venerdì 26 maggio 2023) Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare del futuro di Luciano Spalletti. Il tecnico partenopeo, dopo ladello Scudetto, lascerà la panchina azzurra. Per questo motivo il presidente Aurelio De Laurentiis èricerca di un nuovo allenatore che possa proseguire quanto di buono fatto dal tecnico di Certaldo. Tra i vari L'articolo

A parlare di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato Stefano Impallomeni: Impallomeni sulTutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieEntrambi non saranno aad agosto, questa è una delle poche certezze. Il tecnico ha lasciato ... Tutto semplice da capire, se non fosse che tutto passa dale dalle sue voglie. Libererà ...Eppure, riporta Franco Ordine su Il Giornale , il presidente delaveva firmato a favore ...aveva abbandonato i lavori sostenendo che i suoi colleghi avevano deciso di "svendere il calcio ...

Bellinazzo elogia ADL: "Napoli ha il miglior bilancio d'Italia! Nelle casse c'è gran liquidità..." Tutto Napoli

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare del futuro di Luciano Spalletti. Il tecnico partenopeo, dopo la vittoria dello Scudetto, lascerà la ...NAPOLI - Dallo storico successo alle tante domande sul futuro, ecco i 5 spunti sul momento del Napoli. - La gioia per il terzo storico Scudetto è stata ormai metabolizzata, ma non è finita qui. Il 4 g ...